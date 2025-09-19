Что делать с опавшими листьями: советы для дачников и садоводов

Осень приносит в сад не только золотую красоту, но и заботы. Опавшие листья ложатся на землю ковром, заставляя садоводов задаваться вопросом: что же делать? Каждый решает вопрос по-своему, но настоящие дачники знают, что листья — это не мусор, а ценный ресурс, который можно и нужно использовать с пользой. О том, что делать с опавшей листвой на участке — в материале URA.RU.