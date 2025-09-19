Пугачеву проверят на оправдание терроризма

Последнее интервью Пугачевой проверят на оправдание терроризма, заявил адвокат Трещев.
Адвокат Александр Трещев обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с заявлением о проверке интервью певицы Аллы Пугачевой на предмет возможного оправдания терроризма из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве. Об этом адвокат лично сообщил журналистам.
«Я написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) — оно принято к рассмотрению», — заявил адвокат. Он также сообщил об направлении обращения о временной блокировке счетов Пугачевой в Российском авторском обществе на период возможного следствия. Цитата по ТАСС.
Внимание к интервью Пугачевой привлекли высказывания о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, которые вызвали общественный резонанс. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале назвала интервью певицы «базаром лицемерия», а позже отметила, что «если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться», комментируя отношение Пугачевой к Дудаеву.
Ранее обсуждалась возможность возбуждения уголовного дела против Пугачевой. Певице может грозить до пяти лет колонии. Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, оценку Дудаеву прежде всего должны давать сами чеченцы, передает «Национальная служба новостей».