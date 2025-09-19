Пугачеву проверят на оправдание терроризма

«Я написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) — оно принято к рассмотрению», — заявил адвокат. Он также сообщил об направлении обращения о временной блокировке счетов Пугачевой в Российском авторском обществе на период возможного следствия. Цитата по ТАСС.