Немец с двумя детьми сгорели заживо в запертой Tesla

Мужчина с двумя детьми на западе Германии сгорели заживо внутри электромобиля Tesla, который оказался заперт после того, как транспорт во время обгона на дороге вылетел на обочину, врезался в дерево и загорелся. С погибшими в машине находился еще один мальчик, которому удалось выбраться наружу своими силами.