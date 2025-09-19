Немец с двумя детьми сгорели заживо в запертой Tesla

Мужчина с двумя детьми на западе Германии сгорели заживо внутри электромобиля Tesla, который оказался заперт после того, как транспорт во время обгона на дороге вылетел на обочину, врезался в дерево и загорелся. С погибшими в машине находился еще один мальчик, которому удалось выбраться наружу своими силами.
— Многочисленные полицейские силы дежурили на месте, там же находилась пожарная команда с постоянной охраной, а также аварийные службы, спасательная служба и скорая помощь, — передает газета Ruhr Nachrichten.
Восемь человек пострадали при наезде внедорожного автомобиля на трамвайную остановку в центре немецкого Штутгарта. Водителя машины арестовали. Правоохранители также начали выяснять, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие.
Другой случай произошел в декабре 2024 года, когда из-за наезда автомобиля на рождественской ярмарке в Магдебурге в Германии 11 человек погибли и 60 пострадали. Позднее в Сети появился видеоролик с моментом трагедии. Водителем машины оказался антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его обвинили в терроризме и торговле людьми на родине.