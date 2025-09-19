Создана установка для регенерации технических масел

До сих пор, по словам разработчиков, эта проблема решается недостаточно эффективно. Так, в Приморском крае большинство малых фермерских хозяйств вынуждены решать проблему отработанных масел сельскохозяйственной техники «стихийно», путем утилизации либо простейшей фильтрации и сжигания. Между тем, традиционные методы регенерации, такие как вакуумная дистилляция или кислотно-щелочная очистка, являются энергоемкими и дорогими, требуют использования агрессивных химических реагентов.