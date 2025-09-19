У бывшей домработницы Аллы Пугачевой отобрали квартиру: вот что произошло

Бывшая домработница народной артистки СССР Аллы Пугачевой Людмила Дороднова лишилась квартиры в Москве из-за мошенников. Об этом пишет NEWS.ru.
Женщина рассказала, что никогда не пускала посторонних в свой дом. По её словам, она хотела оплатить коммунальные услуги в жилконторе в районе Марьино, но узнала, что её квартира ей больше не принадлежит. Сотрудники жилконторы отказались сообщить, кто стал новым владельцем жилья.
Дороднова обратилась за помощью в полицию и к адвокату Елене Калиничевой. Юрист будет помогать 85-летней женщине вернуть утраченную недвижимость.
Людмила Дороднова также вспомнила, что в конце августа ей звонил неизвестный молодой человек. Он просил сообщить данные банковских карт, ссылаясь на якобы взлом её аккаунта на портале «Госуслуги». Женщина считает, что этот звонок может быть связан с потерей квартиры.
Ранее KP.RU писал, что россияне всё чаще сталкиваются с риском потерять жильё и деньги при продаже недвижимости. Если мошенники вынуждают собственника продать квартиру, суд может признать сделку недействительной и вернуть жильё пострадавшему.