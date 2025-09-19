ВС США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии

Согласно данным ВС США, американские военнослужащие в Сирии устранили члена ИГ* Омара Абдул Кадера, который планировал атаки на Соединенные Штаты. Отмечается, что смерть одного из лидеров террористической организации подрывает способность ИГ* по планированию и осуществлению будущих атак, которые несут угрозу для граждан США.