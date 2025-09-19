Ричмонд
ВС США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии

ВС США устранили высокопоставленного члена ИГ*, планирующего атаки на страну.

Источник: Комсомольская правда

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов заявило о ликвидации одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*) на территории Сирии.

«Девятнадцатого сентября силы CENTCOM провели рейд в Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный боевик ИГ*», — говорится в сообщении.

Согласно данным ВС США, американские военнослужащие в Сирии устранили члена ИГ* Омара Абдул Кадера, который планировал атаки на Соединенные Штаты. Отмечается, что смерть одного из лидеров террористической организации подрывает способность ИГ* по планированию и осуществлению будущих атак, которые несут угрозу для граждан США.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции задержали 26 человек, подозреваемых в связях с ИГ*.

*Организация признана террористической и запрещена в России.