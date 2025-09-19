Новые цифровые решения: какие пилотные проекты одобрил совет при Минсвязи

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялось очередное заседание Совета по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи, в повестке которого — новые инициативы и пилотные проекты, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.
В работе два новых мероприятия сервис «Культурный Минск», который автоматизирует процессы осуществления админпроцедур по выдаче разрешений на проведение культурных мероприятий, сервис создается на базе платформы «Умный город (регион)», а также цифровое оформление ДТП, которое сократит время процедуры, повысит безопасность и точность данных, разгрузит дорожное движение.
На старт «пилотов» выйдут семь новых проектов — автоматизированная система управления расписанием в образовательных учреждениях, умная система управления биологическими очистными сооружениями, модуль для цифровизации швейного производства, три проекта по анализу цифровых медицинских снимков, решение для автоматизации управления согласиями граждан на обработку персональных данных.
На старте пилотные проекты будут тестироваться на отдельных площадках, а при успешных результатах — масштабироваться на предприятия и регионы.
Кроме того, на совете принято решение о расширении перечня приоритетных направлений реализации «пилотов». Теперь среди них — новые направления для ЖКХ и сельского хозяйства. -0-