Опубликованы кадры погони российского дрона за броневиком США «Хамви»

В лесном массиве приграничного района расчет центра беспилотных систем «Рубикон» с помощью FPV-дрона вывел из строя бронеавтомобиль «Хамви».

Источник: Аргументы и факты

В лесном массиве приграничного района расчет центра беспилотных систем «Рубикон» с помощью FPV-дрона вывел из строя бронеавтомобиль США «Хамви», находящийся в пользовании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На опубликованных Telegram-каналом «Северный ветер» кадрах зафиксирована погоня российского беспилотника за бронеавтомобилем противника. Камера дрона отслеживает движение техники, после чего аппарат на высокой скорости поражает цель прямым ударом.

Ранее сообщалось, что штурмовик РФ одним выстрелом уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro в ДНР.