Известная медицинская блогерша умерла в 27 лет от редкого вида рака

Врач и известная медицинская блогерша из Бразилии Патрисия Келлер ушла из жизни. В январе ей исполнилось 27 лет. Об этом пишет портал People в пятницу, 19 сентября.
Сообщается, что у Келлер нашли крайне редкую и агрессивную форму рака в июле прошлого года, и она начала курс химиотерапии.
По словам блогерши, у нее диагностировали один из подтипов остеосаркомы. Такой диагноз получают лишь 1% больных.
Доктор впервые заметила, что у нее не все в порядке со здоровьем, зимой прошлого года, когда перестала нормально функционировать ее правая рука. Келлер перенесла операцию в декабре.
Отец умершей также подтвердил информацию о смерти дочери.
Ранее сообщалось, что известная украинская YouTube-блогерша Ната Лайм скончалась в возрасте 31 год. Трагическую новость подтвердил ее супруг Артем, ответив на вопросы обеспокоенных подписчиков в соцсетях.
