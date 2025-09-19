Полиция не сразу приступила к поискам загадочно пропавшей в Бангкоке россиянки

Напомним, о пропаже Эрики Владыко стало известно вчера — девушку ищут уже шесть дней, пока без результатов. Она с неизвестной целью прилетела из Самуи в Бангкок, сняла номер в отеле, а затем ушла, оставив дочь и документы. Известно, что она отправилась в овеянный дурной славой питейный квартал тайской столицы, где процветает преступность, в том числе торговля людьми. Эрика стала третьей россиянкой, пропавшей там за последнее время.