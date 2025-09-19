Ричмонд
В одном из районов Ростова ввели карантин из-за бруцеллеза КРС

В одном из сельских поселений Дона у крупно-рогатого скота нашли опасное заболевание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в одном из районов действует карантин по бруцеллезу. Очаг инфекции выявили в Краснооктябрьском сельском поселении Веселовского района. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. В связи с карантином в поселении ввели ограничения на передвижение крупного рогатого скота и животноводческой продукции.

Это необходимо, чтобы предотвратить распространение болезни, которая угрожает не только животным, но и людям.

— Бруцеллез опасен для животных и человека, инфекция быстро передается между живыми организмами. Власти работают над изоляцией очага заболевания и предупреждением его дальнейшего распространения, — сказали в районной администрации.

В двух территориях Ростовской области ввели карантин из-за амброзии.