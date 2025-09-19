В одном из районов Ростова ввели карантин из-за бруцеллеза КРС

В Ростовской области в одном из районов действует карантин по бруцеллезу. Очаг инфекции выявили в Краснооктябрьском сельском поселении Веселовского района. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. В связи с карантином в поселении ввели ограничения на передвижение крупного рогатого скота и животноводческой продукции.