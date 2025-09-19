Ричмонд
В Красной Яруге ранены мирные жители два бойца подразделения «Орлан»

ВСУ продолжают наносить удары по территории региона. В результате атак пострадали двое гражданских лиц, а также двое военнослужащих подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

