На высоте 52 м. Новую пожарную автолестницу получили на вооружение белорусские спасатели

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую автолестницу АЛ-52 презентовало ООО «ПОЖСНАБ». Первым подразделением МЧС Беларуси, получившим ее на вооружение, стал пожарно-аварийно-спасательный отряд «Витязь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Техника построена на надежном базовом шасси МАЗ-6312, которое зарекомендовало себя в условиях интенсивной эксплуатации, подчеркнули в МЧС. «Колесная формула 6×4 — шесть колес, из которых четыре ведущих — обеспечивает отличную проходимость как на плотной городской застройке, так и на пересеченной сельской местности. Мощный двигатель, развивающий до 390 лошадиных сил, позволяет уверенно преодолевать сложные участки и оперативно прибывать к месту вызова», — рассказали о новинке в спасательном ведомстве.
Вес автолестницы превышает 33 т, но это не мешает ей демонстрировать высокую маневренность. Стрела с углом поворота 360 градусов и внушительной длиной дает возможность работать на удалении от объекта, не требуя перемещения самой машины, подчеркнули в МЧС. Это особенно важно при тушении пожаров и проведении спасательных работ в условиях плотной застройки, на узких улицах, во дворах с ограниченным доступом.
«Между МЧС и “ПОЖСНАБ” выстроена система взаимодействия, которая отражает уникальную коллаборацию государства и частного сектора экономики и направлена на обеспечение спасателей современной техникой и оказание эффективной помощи попавшим в беду людям», — добавили в пресс-службе.
С 2007 года белорусское предприятие «ПОЖСНАБ» участвует в государственной научно-технической программе «Защита от чрезвычайных ситуаций» по созданию пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и успешно выполняет поставленные в рамках программы задачи: создание модельного ряда пожарной и аварийно-спасательной техники на шасси МАЗ, подытожили в спасательном ведомстве. -0-