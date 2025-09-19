На высоте 52 м. Новую пожарную автолестницу получили на вооружение белорусские спасатели

Вес автолестницы превышает 33 т, но это не мешает ей демонстрировать высокую маневренность. Стрела с углом поворота 360 градусов и внушительной длиной дает возможность работать на удалении от объекта, не требуя перемещения самой машины, подчеркнули в МЧС. Это особенно важно при тушении пожаров и проведении спасательных работ в условиях плотной застройки, на узких улицах, во дворах с ограниченным доступом.