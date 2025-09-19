Каллас заявила, что Москва якобы испытывает терпение Запада

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что последние действия Москвы ставят под сомнение решимость западных стран и Россия якобы испытывает терпение Запада.
Прославленная русофобка Каллас считает, что Россия пытается проверить, насколько далеко может зайти, но Запад не намерен проявлять слабость.
Каллас также сообщила, что поддерживает постоянный контакт с властями Эстонии и будет способствовать укреплению обороноспособности стран ЕС за счет общих ресурсов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каллас. Она назвала евродипломата «пакетчицей», намекая на заявление о подготовке очередного пакета санкций против России. Захарова также указала, что Каллас — одна из видных русофобских рупоров ЕС.