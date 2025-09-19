Суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по делу о призывах к терроризму

Гагаринский суд Москвы принял решение о заочном аресте политика Леонида Гозмана* за призывы к терроризму. Об этом сообщили в материалах суда, которые приводит РИА Новости.
Суд постановил, что мера пресечения в виде заключения под стражу вступит в силу после задержания Гозмана* или его экстрадиции в Россию.
По информации суда, Гозману* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичных призывов к террористической деятельности. Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Это не первое уголовное дело против Гозмана*. Ранее суд заочно вынес ему приговор на 8,5 лет колонии за распространение ложных сведений о Вооружённых силах России, мотивированное политической или иной ненавистью.
Кроме того, Таганский районный суд Москвы ранее наложил на Гозмана* штраф в размере 45 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в интернете, сообщили в пресс-службе суда.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента на территории РФ.