В Польше заявили, что истребители ВС РФ якобы пролетели над платформой «Петробалтик»

Пограничники добавили, что уведомили вооруженные силы страны и другие службы. Позднее представитель морского отдела Пограничной стражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа, над которой якобы пролетели истребители, находится вне территориальных вод Польши, но в ее исключительной экономической зоне, передает РИА Новости.