В Польше заявили, что истребители ВС РФ якобы пролетели над платформой «Петробалтик»

Пограничная стража Польши в пятницу, 19 сентября, сообщила, что два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море вне территориальных вод страны.

— Два российских истребителя совершили пролет на малой высоте над платформой «Петробалтик» в Балтийском море, — говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что уведомили вооруженные силы страны и другие службы. Позднее представитель морского отдела Пограничной стражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа, над которой якобы пролетели истребители, находится вне территориальных вод Польши, но в ее исключительной экономической зоне, передает РИА Новости.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников неизвестного происхождения, которые пересекли воздушное пространство страны. Премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». 15 сентября Туск сообщил, что польские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над правительственными зданиями, которые находятся на Парковой улице и дворцом Бельведер в Варшаве.

