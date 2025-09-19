Ричмонд
«Мы все совершаем ошибки»: Муж Наташи Королёвой обратился к их общему сыну после его свадьбы с танцовщицей

Сергей Глушко прокомментировал брак общего с Королевой сына Архипа на танцовщице.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Сергей Глушко прокомментировал брак сына от певицы Наташи Королевой Архипа на бывшей танцовщице. В интервью для издания «7 Дней» он заявил, что молодому человеку стоит извлечь уроки из ошибки, которую он допустил — не держал личную жизнь в тайне.

«Мы все совершаем ошибки и на них учимся», — ответил Глушко.

По словам артиста, его сын совершил ошибку, решив афишировать свои отношения. Брак Архипа с экс-танцовщицей Мелиссой громко обсуждался общественность. При этом некоторые поклонники остро отреагировали на тот факт, что сын Глушко и Королевой выбрал спутницу из обычной семьи. При этом именитые родители молодого человека не вмешивались в его личную жизнь и выбор супруги.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Глушко написал портрет Наташи Королевой, представив его на выставке в Москве.