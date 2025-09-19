«Мы все совершаем ошибки»: Муж Наташи Королёвой обратился к их общему сыну после его свадьбы с танцовщицей

По словам артиста, его сын совершил ошибку, решив афишировать свои отношения. Брак Архипа с экс-танцовщицей Мелиссой громко обсуждался общественность. При этом некоторые поклонники остро отреагировали на тот факт, что сын Глушко и Королевой выбрал спутницу из обычной семьи. При этом именитые родители молодого человека не вмешивались в его личную жизнь и выбор супруги.