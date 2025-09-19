Реставрация храмов, места в обители. Митрополит Вениамин о том, что еще предстоит сделать в Жировичах

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие работы еще предстоит выполнить на территории Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря, рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Как было отмечено, обновление, модернизация в Жировичах — показательный пример взаимодействия церкви и государства. «Мы с благодарностью воспринимаем заботу государства и лично Президента нашей страны о том, чтобы для приезжающих было удобное место, где помолиться, где провести время, получить духовную пользу. Многое сделано. Приезжающие могут в этом убедиться. И те, кто хорошо знает обитель, но долго не были в ней, говорят, что ее трудно узнать», — рассказал Патриарший Экзарх всея Беларуси.
«В настоящее время ведутся подготовительные работы к тому, чтобы начать реставрацию Крестовоздвиженского храма. Продолжаются работы по реставрации Георгиевской церкви, которая была построена в 1702 году на Георгиевской горке при подъезде к монастырю. Некоторые работы связаны с тем, чтобы подготовить места для людей, которые хотят остановиться в обители, провести время больше — не одним днем побывать. Раз того требует душа, почему бы не предоставить такие возможности?» — заметил митрополит Вениамин.
Он отметил, что Жировичи с их красивыми территориями иногда называют белорусской Швейцарией. «(И необходимо. — Прим. БЕЛТА) эти территории несколько приспособить для того, чтобы там люди могли также провести время. Думается, это будет тоже одним из мест притяжения, возможностью современного человека отдохнуть от стремительного ритма жизни и переключиться на духовное, возвышенное, посмотреть, что в душе происходит», — сказал Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Говоря об уникальности Жировичской обители, владыка обратил внимание, что она возникла 505 лет тому назад и не закрывалась никогда. «Проходили различные трудные периоды жизни нашего отечества, но при этом обитель существовала, молитва не прерывалась. И это очень важно, значимо. По сути, это один монастырь, который оставался на территории Советского Союза в пределах Беларуси. И преемственность, которая сохранилась, важна для сегодняшнего дня Беларуси, для развития духовной составляющей», — убежден Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Он подчеркнул, что назначение монастырей не меняется, несмотря на то, что уклад жизни людей становится другим. «Самое главное предназначение — дать возможность людям, приходящим в обитель, посвятить свою жизнь Богу. И чтобы в основе этого посвящения состояла молитва, послушание, труды. И уже по мере духовного возрастания, чтобы наиболее опытные монашествующие могли оказывать духовную помощь людям, приходящим в обитель, ища ответы на вопросы, которые их тревожат, ища утешения, поддержки», — добавил митрополит Вениамин. -0-