Реставрация храмов, места в обители. Митрополит Вениамин о том, что еще предстоит сделать в Жировичах

Как было отмечено, обновление, модернизация в Жировичах — показательный пример взаимодействия церкви и государства. «Мы с благодарностью воспринимаем заботу государства и лично Президента нашей страны о том, чтобы для приезжающих было удобное место, где помолиться, где провести время, получить духовную пользу. Многое сделано. Приезжающие могут в этом убедиться. И те, кто хорошо знает обитель, но долго не были в ней, говорят, что ее трудно узнать», — рассказал Патриарший Экзарх всея Беларуси.