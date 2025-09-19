Добрые сердца. Молодежные волонтерские отряды Гомельской области объединили около 6 тыс. ребят

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежные волонтерские отряды Гомельской области объединили около 6 тыс. ребят. Такие данные приведены на отчетно-выборной конференции Гомельской областной организации БРСМ по итогам 2021−2025, передает корреспондент БЕЛТА.
Волонтерское движение «Доброе сердце» с каждым годом набирает обороты. Сейчас при территориальных комитетах БРСМ действует 337 волонтерских отрядов, которые объединяют около 6 тыс. человек. Они проводят огромную работу, которую очень ценят те, кто в ней особенно нуждается.
К примеру, в Добрушском районе сейчас проходит благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя». «Мы стараемся помочь детям с серьезными заболеваниями, людям с инвалидностью, престарелым. Объявляем сбор средств для проведения операций, приобретения необходимого, оборудования, приборов, инвентаря для передвижения. Сейчас открыт сбор для проведения операции 8-летней Ане, у которой в июне прошлого года выявили рак головного мозга. Важно собрать средства на лечение в Китае. Для семьи названная сумма неподъемна, поэтому надеемся, что всем миром удастся помочь девочке», — пояснила первый секретарь Добрушского райкома БРСМ Надежда Бакиева.
Благотворительные акции молодежная организация проводит круглый год. «От “Чудес на Рождество” до “В школу с Добрым сердцем” и “От всей души”. Мы уделяем внимание и самым маленьким, и самым возрастным жителям района», — дополнила молодежный лидер района.
Волонтерская деятельность также широко развернута и на уровне первичных организаций. Пятикурсница Гомельского медуниверситета Маргарита Грищенко рассказала о деятельности отряда «Большие сердца», которые дарят заботу и внимание детям и взрослым. К примеру, устроили настоящий праздник «День защиты детей с БРСМ» маленьким пациентам больницы, доставив им яркие эмоции и подарив подборку настольных игр, чтобы время в учреждении здравоохранения проходило веселее. В активе студентов-волонтеров — масса добрых дел.
Как отметила член Совета Республики, председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, в Беларуси для молодежи открыты все пути. «В том числе через молодежную организацию — БРСМ — создано и постоянно совершенствуется пространство для реализации талантов и идей, для воплощения в жизнь смелых проектов и инициатив, для развития лидерских качеств и гражданской ответственности», — подчеркнула она.
«Наша молодежь — это энергия, креативность, стремление к новым знаниям и возможностям. Она способна быстро и гибко реагировать на вызовы современности. Как подчеркивал наш Президент Александр Лукашенко, именно молодые люди — сила, от которой зависит настоящее и будущее страны. А потому поддержка молодежи, молодежной организации, молодежной инициативы — стратегический приоритет нашего государства», — акцентировала Алла Смоляк.
Сегодня в регионе избран новый молодежный лидер. Им стал Игорь Назарчук. Поставлены задачи на будущую пятилетку. -0-