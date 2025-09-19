Добрые сердца. Молодежные волонтерские отряды Гомельской области объединили около 6 тыс. ребят

К примеру, в Добрушском районе сейчас проходит благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя». «Мы стараемся помочь детям с серьезными заболеваниями, людям с инвалидностью, престарелым. Объявляем сбор средств для проведения операций, приобретения необходимого, оборудования, приборов, инвентаря для передвижения. Сейчас открыт сбор для проведения операции 8-летней Ане, у которой в июне прошлого года выявили рак головного мозга. Важно собрать средства на лечение в Китае. Для семьи названная сумма неподъемна, поэтому надеемся, что всем миром удастся помочь девочке», — пояснила первый секретарь Добрушского райкома БРСМ Надежда Бакиева.