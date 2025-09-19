Пограничная стража Польши заявила о якобы полете двух российских истребителей над нефтяной платформой «Петробалтик» в акватории Балтийского моря вне территориальных вод республики.
«Два российских истребителя совершили пролет на малой высоте над платформой “Петробалтик” в Балтийском море», — говорится в сообщении польской погранслужбы.
По словам ведомства, Вооруженные силы Польши были уведомлены о произошедшем. При этом каких-либо доказательств нарушения воздушного пространства представители республики так и не привели.
Ранее о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями также заявила Эстония, не приведя доказательств. При этом военкор «Комсомольской правды» Александр Коц усомнился в сообщении республики об инциденте, отметив, что самолеты РФ не могли так надолго залететь на территорию республики.