Польша заявила о якобы полете истребителей РФ над платформой «Петробалтик»

Ранее о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями также заявила Эстония, не приведя доказательств. При этом военкор «Комсомольской правды» Александр Коц усомнился в сообщении республики об инциденте, отметив, что самолеты РФ не могли так надолго залететь на территорию республики.