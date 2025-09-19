Ранее МИД РФ заявлял, что Россия не согласна с выводами ИКАО о причастности страны к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в районе Донецка. На борту находились 298 человек, никто не выжил. Киев сразу возложил вину на ополченцев ДНР. Однако те утверждали, что не располагают оружием, способным сбить самолет на такой высоте. Украина не предоставила данные своих радаров, а США отказались передать следствию спутниковые снимки, на которых, по их словам, виден момент пуска ракеты.