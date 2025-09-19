Международный суд ООН подтвердил подачу иска РФ по делу малайзийского Boeing-777

Россия подала иск в Международный суд ООН против Австралии и Нидерландов. Причина — решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17. 19 сентября Международный суд ООН подтвердил подачу иска.
Иск был зарегистрирован 18 сентября 2025 года. Россия считает, что решение ИКАО, принятое 30 июня 2025 года, несправедливо. Оно основано на жалобе Австралии и Нидерландов от 14 марта 2022 года, поданной по статье 84 Чикагской конвенции 1944 года, которая регулирует споры в авиации.
Ранее МИД РФ заявлял, что Россия не согласна с выводами ИКАО о причастности страны к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в районе Донецка. На борту находились 298 человек, никто не выжил. Киев сразу возложил вину на ополченцев ДНР. Однако те утверждали, что не располагают оружием, способным сбить самолет на такой высоте. Украина не предоставила данные своих радаров, а США отказались передать следствию спутниковые снимки, на которых, по их словам, виден момент пуска ракеты.