Британец более трех месяцев жил в доме под водой

— Чтобы добраться до домика, мне пришлось нырнуть с аквалангом на дно лагуны. Доступ к нему осуществлялся снизу через «лунный бассейн», куда дайвер доставлял еду в герметичном пластиковом контейнере. В этом центральном помещении также находились небольшой туалет и душ. По обе стороны располагались две трубы размером два на шесть метров, в которых располагались спальни и кухня-гостиная, — рассказал ученый.