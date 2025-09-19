Ричмонд
Британец более трех месяцев жил в доме под водой

Британский биомедицинский исследователь Джозеф Дитури провел 100 дней в подводной научно-исследовательской станции «Jules' Undersea Lodge», расположенной на территории американского штата Флорида. Там он изучал влияние длительного пребывания под водой на организм человека и его изоляции от остального мира на 100 дней.

Полученные в результате эксперимента данные можно использовать во время подготовки экспедиций на Марс.

— Чтобы добраться до домика, мне пришлось нырнуть с аквалангом на дно лагуны. Доступ к нему осуществлялся снизу через «лунный бассейн», куда дайвер доставлял еду в герметичном пластиковом контейнере. В этом центральном помещении также находились небольшой туалет и душ. По обе стороны располагались две трубы размером два на шесть метров, в которых располагались спальни и кухня-гостиная, — рассказал ученый.

Он отметил, что «единственным неприятным моментом» стал треснувший зуб, который пришлось терпеть оставшиеся 88 дней. Кроме того, Дитури не хватало тактильного взаимодействия с друзьями и семьей, несмотря на то что его 80-летняя мать брала уроки подводного плавания, чтобы навестить его.

Во время миссии исследователь почувствовал «заметные улучшения в здоровье» — анализы показали, что в его организме увеличилась выработка коллагена и стволовых клеток, что указывает на возможное замедление процесса старения, передает The Guardian.

Ученые Института стволовых клеток Сэнфорда при Калифорнийском университете в Сан-Диего выяснили, что космические полеты ускоряют процессы старения кроветворных стволовых и прогениторных клеток человека — они обеспечивают обновление крови и функционирование иммунной системы. В эксперименте исследователи использовали автоматизированные нанобиореакторы с системами на основе искусственного интеллекта.