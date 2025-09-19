Невролог перечислила нетипичные симптомы начала деменции

Доктор добавила, что снижение способности различать запахи также возникает за несколько лет до появления типичных признаков болезни. Другой необычный симптом — нарушение сна. Кроме того, могут возникнуть навязчивости: желание постоянно проверять замки, пересчитывать предметы и др.