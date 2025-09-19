Невролог перечислила нетипичные симптомы начала деменции

Развитие болезни Альцгеймера принято ассоциировать с забывчивостью, на самом же деле, заболевание может проявляться нетипичными симптомами. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Стоит обратить внимание на изменения в пищевых предпочтениях. Резко возникшая тяга к сладкому или нездоровой пище — один возможный признак болезни Альцгеймера, — сказала эксперт.
Доктор добавила, что снижение способности различать запахи также возникает за несколько лет до появления типичных признаков болезни. Другой необычный симптом — нарушение сна. Кроме того, могут возникнуть навязчивости: желание постоянно проверять замки, пересчитывать предметы и др.
Симптомами болезни Альцгеймера являются, помимо прочего, проблемы с кратковременной памятью, упрощение речи, затруднения в планировании повседневных дел, потеря ориентации в знакомых местах, нехарактерная апатия или раздражительность, передает RT.