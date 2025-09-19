Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог перечислила нетипичные симптомы начала деменции

Невролог Демьяновская: тяга к вредной пище может указывать на деменцию.

Источник: Комсомольская правда

Развитие болезни Альцгеймера принято ассоциировать с забывчивостью, на самом же деле, заболевание может проявляться нетипичными симптомами. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.

— Стоит обратить внимание на изменения в пищевых предпочтениях. Резко возникшая тяга к сладкому или нездоровой пище — один возможный признак болезни Альцгеймера, — сказала эксперт.

Доктор добавила, что снижение способности различать запахи также возникает за несколько лет до появления типичных признаков болезни. Другой необычный симптом — нарушение сна. Кроме того, могут возникнуть навязчивости: желание постоянно проверять замки, пересчитывать предметы и др.

Симптомами болезни Альцгеймера являются, помимо прочего, проблемы с кратковременной памятью, упрощение речи, затруднения в планировании повседневных дел, потеря ориентации в знакомых местах, нехарактерная апатия или раздражительность, передает RT.