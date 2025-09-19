Педиатр назвала продукты, которые обязательно должны быть в рационе болеющего ребенка

Во время простуды и ОРВИ важно правильно составить меню для ребенка, чтобы дать организму силы для борьбы с болезнью. Какие продукты рекомендуется добавить в рацион, а каких следует избегать, сообщила в беседе с изданием aif.ru врач-педиатр Анастасия Лютова.
— Высокая температура, потливость и интоксикация приводят к обезвоживанию, поэтому важно предлагать ребёнку жидкость. Идеально подойдут некрепкий чай, компот без сахара, отвар шиповника или риса. Кормите чаще, но очень маленькими порциями. Подойдут овощные супы-пюре, некрепкие бульоны, разваренные каши на воде, пюре из овощей, печёные яблоки, кефир, творог, — считает доктор.
Врач добавила, что под запретом — сладкие газированные напитки и пакетированные соки, так как сахар и консерванты усиливают воспаление. Исключить следует также сладости и выпечку, жареное, жирное, консервы.
