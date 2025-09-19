Ричмонд
Педиатр назвала продукты, которые обязательно должны быть в рационе болеющего ребенка

Педиатр Лютова посоветовала давать детям с ОРВИ отвар шиповника и риса.

Источник: Комсомольская правда

Во время простуды и ОРВИ важно правильно составить меню для ребенка, чтобы дать организму силы для борьбы с болезнью. Какие продукты рекомендуется добавить в рацион, а каких следует избегать, сообщила в беседе с изданием aif.ru врач-педиатр Анастасия Лютова.

— Высокая температура, потливость и интоксикация приводят к обезвоживанию, поэтому важно предлагать ребёнку жидкость. Идеально подойдут некрепкий чай, компот без сахара, отвар шиповника или риса. Кормите чаще, но очень маленькими порциями. Подойдут овощные супы-пюре, некрепкие бульоны, разваренные каши на воде, пюре из овощей, печёные яблоки, кефир, творог, — считает доктор.

Врач добавила, что под запретом — сладкие газированные напитки и пакетированные соки, так как сахар и консерванты усиливают воспаление. Исключить следует также сладости и выпечку, жареное, жирное, консервы.

Ранее 360.ru рассказала, что учебный год начался в условиях растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медики напоминают, что при респираторных инфекциях нельзя ограничиваться только симптоматическим лечением. Возможно, после консультации с врачом необходимо подключать соответствующие препараты.