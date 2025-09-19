Педиатр назвала продукты, которые обязательно должны быть в рационе болеющего ребенка

Во время простуды и ОРВИ важно правильно составить меню для ребенка, чтобы дать организму силы для борьбы с болезнью. Какие продукты рекомендуется добавить в рацион, а каких следует избегать, сообщила в беседе с изданием aif.ru врач-педиатр Анастасия Лютова.