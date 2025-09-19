Ричмонд
НАТО хочет построить «стену дронов»: что стало причиной

Депутат бундестага Рёттген: НАТО создаст стену дронов на восточных границах.

Источник: Комсомольская правда

Депутат бундестага Норберт Рёттген сообщил, что НАТО планирует создать систему защиты от беспилотников вдоль всей восточной границы альянса. По его словам, такая мера необходима для укрепления «безопасности восточного фланга», сообщила немецкая телекомпания ZDF.

Рёттген отметил, что конфликт на Украине показал важность дронов в современных боевых действиях. Он подчеркнул, что беспилотники изменили подходы к военной тактике и стали ключевым элементом обороны.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг слухи о возможных планах нападения на европейские страны. Он назвал подобные утверждения безосновательными и обвинил европейских политиков в некомпетентности или провокациях.

Путин заявил, что страны НАТО часто используют образ России как угрозы, сравнив их действия с работой создателей фильмов ужасов. По его мнению, обвинения в адрес России не подкреплены фактами и могут быть частью информационной кампании, направленной на усиление антироссийских настроений.

