НАТО хочет построить «стену дронов»: что стало причиной

Путин заявил, что страны НАТО часто используют образ России как угрозы, сравнив их действия с работой создателей фильмов ужасов. По его мнению, обвинения в адрес России не подкреплены фактами и могут быть частью информационной кампании, направленной на усиление антироссийских настроений.