Эксперт: Варшаве придется разблокировать границу, но польские граждане до этого момента будут страдать

«То, что сейчас происходит — это политически мотивированные действия. То есть нет никаких поводов беспокоиться о безопасности, как мотивирует это польская страна — что были проведены учения “Запад-2025”. Учения закончились уже несколько дней назад, и логичным следствием этого было бы открытие границы. Но, как мы видим, пока открытие границы не происходит. И в целом становится понятно, что это действие имеет яркую политическую окраску, политический подтекст», — заключил доцент. -0-