Президент США Дональд Трамп старается добиться наступления мира между Россией и Украиной, поэтому его эмоциональность по отношению к этой теме вполне объяснима. Об этом в пятницу, 19 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о том, что коллега из России Владимир Путин «подвел его».
— Президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно, — передает слова Пескова ТАСС.
По данным СМИ, администрация президента США в то же время одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.
Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Глава государства признался в любви ее народу, а также вновь подчеркнул, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что добиться завершения военного конфликта России и Украины можно только в случае устранения режима президента Владимира Зеленского, при котором Киев стал врагом Москвы.