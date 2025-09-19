Ричмонд
Песков ответил на слова Трампа о том, что Путин его подвел

Президент США Дональд Трамп старается добиться наступления мира между Россией и Украиной, поэтому его эмоциональность по отношению к этой теме вполне объяснима. Об этом в пятницу, 19 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о том, что коллега из России Владимир Путин «подвел его».

— Президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно, — передает слова Пескова ТАСС.

По данным СМИ, администрация президента США в то же время одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.

Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Глава государства признался в любви ее народу, а также вновь подчеркнул, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что добиться завершения военного конфликта России и Украины можно только в случае устранения режима президента Владимира Зеленского, при котором Киев стал врагом Москвы.

