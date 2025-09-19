Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о планах по экспорту оружия, чтобы «закрыть дыру» в финансировании производства вооружений на Украине.
«Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия», — заявил он в пятницу, 19 сентября.
Таким образом, по словам Зеленского, Киев якобы сможет нарастить производство современных беспилотников, применяемых в зоне конфликта, имея необходимое финансирование.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина и страны Евросоюза не располагают финансами для обеспечения закупки вооружений у США. По данным НБУ, ежемесячный дефицит платежного баланса Киева составляет 3−4 миллиарда долларов.