В РПЦ не разрешили хранить урну с прахом дома

Хранение праха умершего родственника дома является не только нежелательным, но и греховным действием. При этом Русская православная церковь (РПЦ) допускает кремацию тела, которая не считается традиционной практикой, в ситуациях, когда это необходимо — при транспортировке тела на большие расстояния или захоронении рядом с уже ушедшими близкими.