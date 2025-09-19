В РПЦ не разрешили хранить урну с прахом дома

Хранение праха умершего родственника дома является не только нежелательным, но и греховным действием. При этом Русская православная церковь (РПЦ) допускает кремацию тела, которая не считается традиционной практикой, в ситуациях, когда это необходимо — при транспортировке тела на большие расстояния или захоронении рядом с уже ушедшими близкими.
Священник Стахий Колотвин отметил, что «в этом нет ничего дурного, потому что христианство признает тело храмом души», но посоветовал предать прах земле, как только это станет возможным.
Он подчеркнул, что святые мощи, которые выставляют в храмах, принадлежат святым, которые были очищены от грехов, в то время как у любого умершего были свои грехи и недостатки.
По словам Колотвина, хранение праха дома может указывать на неготовность принять утрату и смириться с волей Божией, а также являться проявлением гордости, передают ПроНедра.
Религиовед Андрей Лебедев заявил, что не одобряет процесс кремации. Также он напомнил о важности ежедневной молитвы об умершем в первые сорок дней после его кончины. Кроме того, по словам священнослужителя, ни в коем случае нельзя хоронить тело без отпевания человека в храме.