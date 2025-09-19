Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе

В Босфорском проливе в Стамбуле произошло столкновение пассажирского парома с сухогрузом, сообщил телеканал CNN Turk. Местные власти уточнили, что в результате аварии пострадали восемь человек.
«В 20.30 пятницы паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Пострадали восемь пассажиров парома. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента», — уточнили в издании.
