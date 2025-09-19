Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе

Ранее KP.RU писал о трагедии на острове Бали, где затонул паром, унёсший жизни двух человек. Спасателям удалось эвакуировать 20 человек. На борту затонувшего в среду, 2 июля, судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Также паром перевозил 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков.