WSJ: США начали переговоры с «Талибаном» о возвращении войск в Афганистан

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с движением «Талибан» о восстановлении небольшого военного присутствия американских военных на авиабазе Баграм в Афганистане. Вашингтон хочет использовать ее в качестве отправной точки для контртеррористических операций. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленный источник.
— Неожиданное заявление президента Трампа в четверг о том, что он стремится вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане, является одним из потенциальных компонентов более широких дипломатических усилий по нормализации отношений с талибами, — говорится в материале.
Администрация Трампа 22 августа развернула военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам. Позже Мадуро объявил всенародную массовую мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию «в связи с угрозой со стороны США». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США намеренно обострили ситуацию в Карибском бассейне, по сути начав третью мировую войну.