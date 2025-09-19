WSJ: США начали переговоры с «Талибаном» о возвращении войск в Афганистан

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с движением «Талибан» о восстановлении небольшого военного присутствия американских военных на авиабазе Баграм в Афганистане. Вашингтон хочет использовать ее в качестве отправной точки для контртеррористических операций. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленный источник.