Паром с пассажирами столкнулся с сухогрузом в Босфоре, пострадали восемь человек

Пассажирский паром «Kamil Sayın», следовавший по Босфору из Бешикташа в Ускюдар, в пятницу, 19 сентября, столкнулся с сухогрузом «Артвин» под флагом Панамы. По предварительным данным, восемь человек пострадали.
Двое раненных пассажиров были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Сухогруз был отбуксирован в безопасную зону командами береговой безопасности и поставлен на якорь для оценки повреждений.
— После аварии суда, участвовавшие в аварии, были выведены из Босфорской линии движения, а пострадавшие в аварии граждане были доставлены в окрестные больницы. По факту инцидента начато расследование, — передает телеканал CNN Turk.
Американский авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым кораблем Besiktas-M в Средиземном море. Авария произошла в 0:46 по московскому времени неподалеку от Порт-Саида. К текущему моменту каких-либо данных о жертвах или пострадавших нет. Само военное судно серьезных повреждений не получило.
Другая авария произошла в начале октября прошлого года, когда два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у стамбульского района Ускюдар. Тогда несколько судов были направлены для буксировки кораблей к причалу Ахыркапы в Мраморном море.