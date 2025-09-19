Терапевт раскрыла потенциальный вред некоторых овощей: вот что заявила врач

Овощи полезны для организма, однако, в них содержатся вещества, которые могут быть потенциально опасными для человека. О том, на что следует обратить внимание, объяснила aif.ru врач-терапевт, нутрициолог Елена Шураева.
— Горькие кабачки, огурцы или декоративные тыквы содержат вещества, которые провоцируют внезапную рвоту и диарею. Если плод на вкус резко горчит — не спасут ни обжарка, ни тушение, лучше выбросить, — заявила доктор.
Медик добавила, что 4−5 недоваренных красных фасолин могут вызвать тошноту и неукротимую рвоту. Однако, замачивание бобов на ночь, и последующая варка в крутом кипятке, практически полностью разрушают вещество, вызывающее такую реакцию.
Ранее «Российская газета» рассказала, что картофель содержит вещество соланин, которое негативно влияет на нервную систему, а также имеет высокий гликемический индекс, что может сказаться на обменных процессах. А грубая клетчатка в помидорах провоцирует повышение кислотности и грозит раздражением слизистой желудка.