Россиянам рассказали, что делать, если не хватает денег платить кредит

На оплату кредита может уходить значительная часть бюджета, но что делать, если средств внезапно перестало хватать? О том, какие возможности в этом случае есть у россиян, рассказала в беседе с изданием aif.ru юрист Гульнара Ручкина.
— Не нужно прятаться от кредитора. Наоборот, следует обратиться в банк. Возможно, будет предложена реструктуризация задолженности. Банк может снизить процентную ставку или увеличить срок кредита. В итоге ежемесячная сумма платежа становится меньше, что облегчает финансовую нагрузку на человека, но платить придется дольше, — объясняет эксперт.
По ее словам, заемщику, не замешанному в мошеннических операциях, можно перекредитоваться в другом банке под более низкий процент.
Ранее «Известия» сообщили, что чаще всего к просрочке платежей по кредитам приводят задержка зарплаты и потеря работы. Также в 11% ответов респондентов встречалась забывчивость — случаи, когда деньги оставались на другой карте или вкладе. В десятку причин просрочки также вошли отсутствие денег, болезнь, непредвиденные расходы, технические сложности.