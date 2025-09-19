Россиянам рассказали, что делать, если не хватает денег платить кредит

Ранее «Известия» сообщили, что чаще всего к просрочке платежей по кредитам приводят задержка зарплаты и потеря работы. Также в 11% ответов респондентов встречалась забывчивость — случаи, когда деньги оставались на другой карте или вкладе. В десятку причин просрочки также вошли отсутствие денег, болезнь, непредвиденные расходы, технические сложности.