Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Ахмате» пожаловались на мышей, грызущих дроны и заражающих бойцов лихорадкой

Бойцы спецназа «Ахмат» рассказали о нашествии мышей на позиции армии России в Сумской области. Грызуны едят запасы провизии, портят беспилотники, проводку и оборудование, а также заражают военнослужащих мышиной лихорадкой.

Бойцы спецназа «Ахмат» рассказали о нашествии мышей на позиции армии России в Сумской области. Грызуны едят запасы провизии, портят беспилотники, проводку и оборудование, а также заражают военнослужащих мышиной лихорадкой.

— Где зоошизики? Прокомментируйте. Бедные мышки ведь, — передает Telegram-канал «Дневник мракоборцев».

Между тем депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы России в перспективе могут повторно занять часть Харьковской области, которая была ими утрачена еще в 2022 году.

Слова украинского парламентария подтверждают сводки военных блогеров, которые сообщили, что армия России взяла под контроль северную сторону и часть западной окраины Купянска в Харьковской области. Национальные ВС ранее в ходе боев взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску.

ВС России также ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Военные продавливают оборону Вооруженных сил Украины, навязывая встречные схватки. При этом украинское командование бросает в бой неопытных новобранцев.