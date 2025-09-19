Дизайнер назвал главные стильные тренды этой осени

— В брюках базой остаются широкие длинные модели с высокой посадкой. Но возвращаются карго. Спортивная тема тоже никуда не делась: костюмные ткани с поясом на резинке или шаровары. Что касается платьев — здесь бохо, с его многослойностью, бахромой и рюшами, только набирает популярность. И ещё одна деталь: платье всё чаще носят вместе с брюками, — рассказал эксперт.