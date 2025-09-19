Горбачева рассказала о травме, которую она пережила из-за гинеколога в 15 лет

— Меня осматривает врач-женщина, с ней рядом ее ассистентка. И вдруг заходят 15 студентов во главе с педагогом. Меня никто не спрашивал. А мне 15 лет! Студентам было лет по 20. И все они начинают смотреть, как происходит мое обследование. Причем оно шло долго и подробно. То есть на мне показывали, как надо проводить осмотр, как надо засовывать все предметы, — рассказала артистка.