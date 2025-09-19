Горбачева рассказала о травме, которую она пережила из-за гинеколога в 15 лет

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, что в 15 лет во время подготовки к «операции по-женски» у гинеколога в кабинет, где они находились, зашли 15 студентов вместе с педагогом.
— Меня осматривает врач-женщина, с ней рядом ее ассистентка. И вдруг заходят 15 студентов во главе с педагогом. Меня никто не спрашивал. А мне 15 лет! Студентам было лет по 20. И все они начинают смотреть, как происходит мое обследование. Причем оно шло долго и подробно. То есть на мне показывали, как надо проводить осмотр, как надо засовывать все предметы, — рассказала артистка.
При этом гинеколог предложила студентам, в том числе мужчинам, не только осмотреть, но и произвести манипуляции с телом 15-летней Горбачевой.
По словам актрисы, у нее было ощущение, будто ее «прилюдно врачи изнасиловали», об этом она рассказала в эфире шоу «Я себя знаю», которое было опубликовано на платформе VK Видео.
В Норвегии 55-летний гинеколог на протяжении почти 20 лет во время осмотров домогался женщин и снимал происходящее на видео, чтобы якобы доказать, что действовал правильно во время приемов. Окружной суд Тренделага запретил ему заниматься медициной и постановил выплатить компенсацию 94 пострадавшим.