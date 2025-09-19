Украинка хотела отдохнуть в Турции, а попала в Кремль: ее реакцию отель не забудет еще долго

Украинская туристка, купившая горящую путевку на отдых в Турцию, возмутилась отелем, в который она попала. Отмечается, что курорт в Анталье был стилизован под Красную площадь, а сам отель имел название «Kremlin Palace». Об этом сообщает mk.ru.
Свое недовольство женщина выразила туроператору, называя произошедшее «ужасом» и негодуя на то, как ее могли отправить в подобный отель. Украинка также записала гневное видео, на котором показала турецкий отель.
На территории отеля размещен не только «Кремль», но и копии Исторического музея и Храма Василия Блаженного. Также на территории курорта играют песни про Россию и президента РФ Владимира Путина. Однако женщина такой обстановки не оценила.
