Украинка хотела отдохнуть в Турции, а попала в Кремль: ее реакцию отель не забудет еще долго

Туристка с Украины попала в отель «Кремль», купив горящую путевку в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

Украинская туристка, купившая горящую путевку на отдых в Турцию, возмутилась отелем, в который она попала. Отмечается, что курорт в Анталье был стилизован под Красную площадь, а сам отель имел название «Kremlin Palace». Об этом сообщает mk.ru.

Свое недовольство женщина выразила туроператору, называя произошедшее «ужасом» и негодуя на то, как ее могли отправить в подобный отель. Украинка также записала гневное видео, на котором показала турецкий отель.

На территории отеля размещен не только «Кремль», но и копии Исторического музея и Храма Василия Блаженного. Также на территории курорта играют песни про Россию и президента РФ Владимира Путина. Однако женщина такой обстановки не оценила.

Ранее KP.RU сообщал, что в Одесской области туристка пожаловалась на размещение тетраподов на пляже в Затоке, о которых никто не предупреждал.