Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

Губернатор Махонин доложил Путину о достижениях Пермского края.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал Владимира Путина о достижениях региона и планах по созданию в нем комфортной среды для работы и жизни.

«Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это в том числе льготы, единовременные выплаты, льготные займы», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор рассказал президенту о врачах, которые помогают восстанавливаться участникам СВО в региональных госпиталях, а также о поддержке работников ОПК и их семей.

«Комплексно подходим к этой работе: возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий», — уточнил глава региона.

Махонин также отчитался о работе по созданию инфраструктуры для подготовки инженерных кадров: в этом году откроют еще две краевые инженерные школы.

Помимо этого, он рассказал Путину о реализации проектов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне:

Восстановленный танк Т-34 участвовал в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. На набережной Камы осенью откроют монумент в память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов. В прошлом году в сквере имени Михаила Субботина открыли памятник юным героям-рабочим.

Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил «Мотовилихинские заводы» — старейшее из ныне действующих на Западном Урале предприятий с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Там он пообщался с сотрудниками, поблагодарив их за работу, и осмотрел передовые разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса. После этого он собрал заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений.