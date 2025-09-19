Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил «Мотовилихинские заводы» — старейшее из ныне действующих на Западном Урале предприятий с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Там он пообщался с сотрудниками, поблагодарив их за работу, и осмотрел передовые разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса. После этого он собрал заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений.