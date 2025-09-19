Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
«Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования», — говорится в документе.
Уточняется, что контрольные цифры приема устанавливаются с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием во взаимодействии с государственными службами занятости.
Соответствующее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в рамках приемной кампании 2025 года вузы страны закрыли почти 100% выделенных мест, в университеты поступило 904 тысячи человек.