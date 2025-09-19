МВД опровергло информацию о лишении гражданства РФ по рождению

Напомним, что с 11 августа в России начал действовать новый закон, расширяющий основания для лишения мигрантов приобретённого гражданства. Законопроект был принят Госдумой, а 13 июля его подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь мигранты могут быть лишены гражданства по более чем 80 причинам. Среди них — совершение тяжких преступлений, таких как убийство, действия развратного характера в отношении несовершеннолетних и организация незаконной миграции.