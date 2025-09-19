Ричмонд
МВД опровергло информацию о лишении гражданства РФ по рождению

МВД напомнило, что лишить приобретенного по рождению гражданства РФ могут только по желанию человека.

Источник: Комсомольская правда

Миграционная служба МВД России опровергла слухи о якобы возможности лишения гражданства РФ тех, кто получил его по рождению. В ведомстве уточнили, что прекратить такое гражданство нельзя, за исключением случаев, когда человек сам изъявляет желание отказаться от него.

В МВД пояснили, что лишение гражданства возможно только для тех, кто был принят в гражданство России или получил его в порядке признания. В ведомстве подчеркнули, что слухи, распространяемые в некоторых СМИ, не соответствуют действительности.

Напомним, что с 11 августа в России начал действовать новый закон, расширяющий основания для лишения мигрантов приобретённого гражданства. Законопроект был принят Госдумой, а 13 июля его подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь мигранты могут быть лишены гражданства по более чем 80 причинам. Среди них — совершение тяжких преступлений, таких как убийство, действия развратного характера в отношении несовершеннолетних и организация незаконной миграции.