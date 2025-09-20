МВД РФ опровергло информацию о прекращении гражданства по рождению

«Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение — выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», — написано в сообщении МВД в Telegram-канале.
Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о якобы лишении нескольких политиков и блогеров гражданства РФ. В частности, пишущий об отношениях России и Армении блогер Самвел Карапетян заявил, что его лишили гражданства, полученного по рождению.
