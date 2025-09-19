Офицер ВСУ за взятки вывозил военных за границу: за услугу он брал серьезную сумму

Ранее стало известно, что в социальных сетях Украины появляются видео, где молодые люди рассказывают, как покидают страну после разрешения властей на выезд. В TikTok публикуются ролики, где парни 18−22 лет делятся подробностями своего отъезда. Некоторые добирались до пунктов пропуска ночью, чтобы избежать очередей. Те, кто выезжал позже, сталкивались с большими пробками на границе. При этом юноши были готовы стоять в очередях по 20 часов, чтобы покинуть Незалежную.