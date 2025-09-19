Офицер ВСУ за взятки вывозил военных за границу: за услугу он брал серьезную сумму

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) разоблачило схему, в которой офицер Вооруженных сил Украины из Днепра за деньги организовывал выезд военнослужащих за границу. Об этом пишет украинское издание «Страна».
За 14 тысяч долларов он обеспечивал уход военных из их частей и помогал незаконно пересекать границу. В этой деятельности участвовали также двое гражданских лиц.
Ранее этот офицер уже фигурировал в уголовном деле, связанном с фиктивной службой депутата областного совета Марианны Кизияровой. Тогда он получил условный срок, но продолжил заниматься незаконной деятельностью. Его задержали в одном из игорных заведений. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в социальных сетях Украины появляются видео, где молодые люди рассказывают, как покидают страну после разрешения властей на выезд. В TikTok публикуются ролики, где парни 18−22 лет делятся подробностями своего отъезда. Некоторые добирались до пунктов пропуска ночью, чтобы избежать очередей. Те, кто выезжал позже, сталкивались с большими пробками на границе. При этом юноши были готовы стоять в очередях по 20 часов, чтобы покинуть Незалежную.