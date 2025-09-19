Ричмонд
Майк Уолтц утвержден на должность постпреда США при ООН

47 сенаторов Конгресса США проголосовали за назначение Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН.

Источник: Комсомольская правда

Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Майка Уолтца на должность постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщает телеканал C-SPAN, передававший трансляцию голосования.

Отмечается, что кандидатуру Уолтца поддержали 47 сенаторов Конгресса, в то время как против высказались 43 представителя верхней палаты законодательного органа США. Для утверждения назначения Уолтц должен был набрать простое большинство голосов.

Напомним, что Уолтц ранее занимал должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Свой пост американский политик покинул 1 мая.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении политолога Геворга Мирзаяна, что назначение Майка Уолтца на пост представителя США при ООН не сможет улучшить работу организации.

