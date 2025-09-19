Два самолета из Гамбурга не смогли отправиться на Майорку из-за нехватки топлива

Издание отмечает, что в пятницу обстановка в аэропорту в целом стабильная, но некоторые авиакомпании для перестраховки выполняют дополнительные посадки для дозаправки. По информации Bild, дефицит топлива возник из-за нехватки керосина на НПЗ в земле Шлезвиг Гольштейн, однако поставки в аэропорт уже восстановлены.