Два самолета из Гамбурга не смогли отправиться на Майорку из-за нехватки топлива

По крайней мере два рейса из Гамбурга на Майорку были отменены из-за нехватки топлива, пишет Bild со ссылкой на представителя аэропорта.
Он сообщил, что сейчас известно только об отмене двух самолетов авиакомпании Marabu по этой причине, других подробностей в данный момент нет.
Издание отмечает, что в пятницу обстановка в аэропорту в целом стабильная, но некоторые авиакомпании для перестраховки выполняют дополнительные посадки для дозаправки. По информации Bild, дефицит топлива возник из-за нехватки керосина на НПЗ в земле Шлезвиг Гольштейн, однако поставки в аэропорт уже восстановлены.
Ранее самолету базового авиаперевозчика Ростовской области едва хватило топлива для того, чтобы выполнить полет. Ситуацию зафиксировали 28 июня 2025 года в пределах Ростовской зоны Единой системы организации воздушного движения РФ (ЕС ОрВД). Командир воздушного судна декларировал минимальный остаток топлива, но сигнал срочности при этом не объявлял.