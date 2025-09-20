Жидкость, которую мы пьём. Опасно ли пить в Петербурге воду из-под крана?

Такие внушительные показатели были достигнуты благодаря современным мерам контроля качества того, что пьют петербуржцы. Так, оценка качества питьевой воды ведётся в трёх ключевых точках: на входе, на выходе с водоподготовительных станций и у конечного потребителя, буквально «у крана». Лаборатории ежедневно анализируют до 55 показателей по санитарно-химическим и более 20 — по микробиологическим нормам. На сегодняшний день они демонстрируют лучшие результаты за последние 10 лет.