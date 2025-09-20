Жидкость, которую мы пьём. Опасно ли пить в Петербурге воду из-под крана?

Благодаря масштабной модернизации очистных сооружений и внедрению цифровых технологий город обеспечивает жителей водой, соответствующей самым строгим санитарным нормам.
Качество водопроводной воды в Санкт-Петербурге из года в год бьёт рекорды. Только по официальным данным «Водоканала Санкт-Петербурга», к 2025 году уровень очистки сточных вод достиг 99,8%. Для сравнения: в начале 2000-х этот показатель не превышал и 60%.
Такие внушительные показатели были достигнуты благодаря современным мерам контроля качества того, что пьют петербуржцы. Так, оценка качества питьевой воды ведётся в трёх ключевых точках: на входе, на выходе с водоподготовительных станций и у конечного потребителя, буквально «у крана». Лаборатории ежедневно анализируют до 55 показателей по санитарно-химическим и более 20 — по микробиологическим нормам. На сегодняшний день они демонстрируют лучшие результаты за последние 10 лет.
Петербург действительно достиг одного из самых высоких уровней обеспеченности населения качественной питьевой водой в России. По данным Роспотребнадзора, в среднем по стране этот показатель составляет 88−90%. В мегаполисах он доходит до 97%, а в Петербурге — близок к 100%. Показатели микробиологической безопасности также выше среднероссийских: менее 2% проб с отклонениями против 2,3% в целом по РФ.
«Живу здесь уже давно и честно скажу — раньше с водой была сплошная головная боль: то запах хлора, то мутная. Соседи фильтры ставили. Сейчас такого нет и не приходится думать, когда пьёшь воду из крана, о всяких “а вдруг”, — рассказала жительница Приморского района Татьяна.
Рыбы и раки — на страже чистоты.
Сегодня вода из-под крана в Петербурге проходит одну из самых сложных и технологичных систем очистки в стране. Основу водоснабжения составляет невская вода — до 98% объёма. Именно она поступает на фильтровальные станции, где проходит полный цикл обработки: от механической фильтрации до многоступенчатого обеззараживания.
В коммунальной отрасли Петербурга реализуется ряд крупных проектов по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения. В том числе внедряются новые технологии контроля качества воды, которая поступает в дома петербуржцев, а также на десятки тысяч предприятий и социально значимых объектов города. Новые приборы и интеллектуальные системы позволяют максимально автоматизировать процесс водоснабжения на всех его этапах.
На первом этапе из воды удаляют крупные примеси: песок, листья, ветки. Затем применяются реагенты: коагулянты и флокулянты, которые связывают мелкие частицы и позволяют эффективно их осадить. После этого вода фильтруется через песок и активированный уголь, что помогает убрать органику и неприятные запахи.
Одна из ключевых технологий — озонирование. Она используется для глубокого окисления органических загрязнений и борьбы с цветением воды в тёплое время года. Озон разрушает вредные соединения, не оставляя токсичных следов. Петербург стал одним из первых городов России, где озонирование применяется на всех крупных станциях.
Следующий этап — двухступенчатое обеззараживание. Сначала добавляется гипохлорит натрия в сочетании с сульфатом аммония. Это обеспечивает стабильную защиту на протяжении всего пути воды по трубопроводам. Завершающая стадия — обработка ультрафиолетом, полностью уничтожающая оставшиеся бактерии и вирусы. Опасный жидкий хлор был исключён из технологической цепочки ещё в 2009 году.
На ряде объектов дополнительно используется дозирование активированного угля, особенно в периоды весеннего паводка и загрязнения источников. А на некоторых станциях установлен биомониторинг — состояние воды круглосуточно отслеживается по поведению рыб и раков, чувствительных к токсинам.
Сегодня контроль за качеством воды в городе осуществляется круглосуточно и без участия человека. На всех ключевых станциях водоподготовки внедрены спектрофотометры нового поколения. Эти приборы в реальном времени определяют до восьми параметров воды, включая мутность, органический углерод, нитраты и нефтепродукты. Данные сразу поступают в автоматизированную систему управления и используются для настройки процессов очистки — в том числе дозирования реагентов.
Обогнали Европу.
За высоким качеством питьевой воды в Петербурге стоит мощная и постоянно обновляемая инфраструктура. За последние годы в городе модернизированы ключевые очистные станции и введены новые технологические объекты. Например, крупнейшей в городе является Северная станция аэрации. Она перерабатывает до 700 тысяч кубометров сточных вод в сутки.
Юго-Западные очистные сооружения отвечают за водоотведение с западных районов города. Здесь применяется многоступенчатая биологическая очистка и обеззараживание ультрафиолетом. Мощности станции — около 330 тысяч кубометров в сутки.
Сеть водоводов и коллекторов также регулярно модернизируется. В 2024 году «Водоканал» завершил реконструкцию более 90 километров водопроводных и канализационных сетей. Одновременно идёт строительство новой нитки Северного канализационного коллектора, который обеспечит надёжный отвод сточных вод от центра города.
На Южной водопроводной станции в 2024 году испытали новейшую технологию очистки промывных вод. Система успешно прошла тестирование и в ближайшие годы может быть внедрена на других объектах города.
Отдельное внимание уделяется и пригородным районам. Например, на Зеленогорской станции модернизированы фильтры, системы обезжелезивания и автоматическое управление процессами. Это позволило довести параметры воды до уровней, соответствующих как российским, так и европейским стандартам.
По данным Роспотребнадзора за 2024 год, питьевая вода в Петербурге соответствует санитарным нормам в 99,8% случаев. В среднем по России этот показатель около 98,2%. Для сравнения, в крупных европейских городах — Берлине, Праге, Барселоне — качество воды колеблется в пределах 98,5−99,9%.
Опросы жителей показали: более 70% петербуржцев доверяют воде из-под крана и пьют её без дополнительной фильтрации или кипячения. Эксперты отмечают, что по качеству она сравнима с бутилированной водой.
«Петербург обладает одной из самых современных систем водоподготовки в стране. Сочетание классических технологий и цифровых решений обеспечивает надёжность и безопасность воды», — заявляет специалист СПбГАСУ, кандидат технических наук Дмитрий Кожевников.
Экологи уверены, что модернизация систем водоснабжения положительно сказывается и на экологии города — за счёт снижения потерь воды и эффективного использования ресурсов.