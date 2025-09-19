В Польше готовятся вступить в украинский конфликт: подробнее

Если Польша собьет российские ракеты в небе над Украиной со своей территории, это будет означать, что она прямо вступила в украинский конфликт. В таком случае Польша может получить равнозначный ответ от России, а статья 5 устава НАТО о коллективной защите может не сработать, так как Польша действовала в одиночку. Об этом заявил главный редактор еженедельника Do Rzeczy.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался за возможность перехватывать с польской территории российские ракеты и беспилотные летательные аппараты, следующие в воздушном пространстве Украины.
Накануне Польша подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия беспилотникам. Главная цель Варшавы — получить доступ к уникальному боевому опыту украинской стороны, которая активно использует атаку беспилотниками.