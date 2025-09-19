Ричмонд
Появились неожиданные подробности о президентских выборах в США: Байден и Харрис были на грани скандала

Guardian сообщила о напряженных отношениях Байдена и Харрис на выборах 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Отношения между Камалой Харрис и Джо Байденом во время президентской кампании 2024 года, по данным Guardian и фрагментам книги Харрис «107 дней», были напряжёнными.

В книге Харрис описывает сложную атмосферу в команде во время кампании. В одном эпизоде сентября 2024 года, перед её дебатами в Филадельфии с Дональдом Трампом, Байден позвонил и поинтересовался, когда она вернётся в Вашингтон, а также сообщил, что его брат говорил с «группой влиятельных людей в Филадельфии». Бывший хозяин Белого дома передал, что эти люди, возможно, не поддержат Харрис из-за её критики в адрес Байдена.

Харрис восприняла этот звонок критически и заметила, что Байден во время разговора много говорил о себе и своих дебатах с Трампом, пытаясь, по её мнению, изменить восприятие своих неудачных выступлений.

Guardian приводит другие эпизоды из книги, которые иллюстрируют напряжённость между Харрис и бывшим президентом. Она пишет, что команда Байдена однажды критиковала её за слишком сильное выступление, полагая, что она может затмить лидера кампании.

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис сделала неожиданное признание в эфире «Позднего шоу» Стивена Кольбера. Политик рассказала, что после ухода из Белого дома на протяжении нескольких месяцев сознательно избегала просмотра новостных программ. Заявление прозвучало в рамках интервью, где Харрис делилась впечатлениями о жизни после работы в администрации Джо Байдена. Политик не уточнила точные сроки своего «информационного детокса», но подчеркнула, что такой перерыв был.

