Появились неожиданные подробности о президентских выборах в США: Байден и Харрис были на грани скандала

В книге Харрис описывает сложную атмосферу в команде во время кампании. В одном эпизоде сентября 2024 года, перед её дебатами в Филадельфии с Дональдом Трампом, Байден позвонил и поинтересовался, когда она вернётся в Вашингтон, а также сообщил, что его брат говорил с «группой влиятельных людей в Филадельфии». Бывший хозяин Белого дома передал, что эти люди, возможно, не поддержат Харрис из-за её критики в адрес Байдена.