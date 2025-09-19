WSJ: США обсуждают с талибами возвращение военных на авиабазу Баграм

Соединённые Штаты проводят переговоры с движением «Талибан» о восстановлении ограниченного военного присутствия США на авиабазе Баграм, расположенной в Афганистане, информирует американское издание The Wall Street Journal.
В материале сказано, что речь идёт о переговорах между талибами и администрацией президента США Дональда Трампа.
По данным газеты, Вашингтон планирует использовать авиабазу в качестве «отправной точки» для осуществления контртеррористических операций.
«Переговоры находятся на ранней стадии, с американской стороны их возглавляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер», — говорится в публикации.
Напомним, Трамп рассказал, что американская сторона добивается возвращения авиабазы Баграм, которая являлась основной базой ВС США. В 2021 году Вашингтон при президентстве Джо Байдена передал её властям Афганистана.
Ранее официальный представитель МИД Афганистана Закир Джалал заявил, что присутствие военных Соединённых Штатов на территории Афганистана больше невозможно.