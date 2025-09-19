Ричмонд
Минобороны РФ: средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Крымом

Кроме того, ликвидирован один БПЛА над Ростовской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА ВСУ в небе над Ростовской областью.

Объекты противника были ликвидированы за два часа. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

«С 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили свыше 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции.

