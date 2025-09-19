Минобороны РФ: средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Крымом

Российские военные ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Крымом, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА ВСУ в небе над Ростовской областью.
Объекты противника были ликвидированы за два часа. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
«С 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили свыше 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции.